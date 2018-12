La raffica di furti a Samarate

Si discute molto, a Samarate, dei furti nelle case. Corrono sui social le segnalazioni, ormai da alcune settimane: non ci sono dati certi, ma la percezione è che il fenomeno sia particolarmente concentrato dal punto di vista locale.

L’ultimo episodio è avvenuto in via Protasoni, frazione Verghera, nella giornata di lunedì 17 dicembre. I ladri hanno messo a soqquadro i locali e avrebbero anche mangiato generi alimentali trovati in casa, dice la proprietaria di casa.

Settimana scorsa erano state “ripulite” due abitazioni sempre a Verghera, uno in via Ricci e due in via Milano a Samarate, un altro a San Macario, per citare solo gli episodi denunciati sui social. Orari preferiti: quelli del tardo pomeriggio, quando le persone sono ancora fuori casa ma già c’è il buio.

A Samarate è attivo dal 2016 anche il “controllo di vicinato”, che coinvolge oggi circa 600 persone su quasi tutte le frazioni.