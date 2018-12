La SCS vuole farsi un regalo contro Vicenza

La vittoria in trasferta a Milano ha rinvigorito la SCS Varese che ha mosso la classifica e “apparecchiato la tavola” per un finale di girone di andata nel quale le biancorosse sanno di poter dire la loro in più di una occasione.

La prima di queste è la partita di sabato 22 dicembre alle 20,30 quando alla palestra di via Colli ad Azzate arriverà la Velco Vicenza, avversaria allenata da un mito del basket femminile tricolore. Aldo Corno, romano di classe 1950, ha vinto 12 scudetti, 6 Coppe dei campioni, 6 Coppe Italia, 6 Supercoppe nazionali e un mondiale per club alla guida sia della stessa Vicenza sia della Comense (e una “coccarda” anche con Viterbo). Per lui anche tre esperienze da commissario tecnico della Nazionale.

Vicenza, piazza storica del nostro basket rosa (ricordate l’epopea targata “Primigi”?) sta disputando con buon piglio questo campionato di Serie A2 nel quale è sesta nel girone Nord (sette vittorie), posizione consolidata con la vittoria a fil di sirena contro la forte Crema.

«Una squadra ben attrezzata e in grado di essere camaleontica in fase difensiva – spiega alla vigilia coach Lilli Ferri – Vicenza può contare su due grandi atlete come Anna Colombo in crescita nelle ultime tre gare e la croata Ivona Matic una presenza costante sotto i tabelloni». Ferri però è concentrata sulle sue giocatrici: «Dobbiamo mostrare la stessa intensità e lo stesso approccio di sabato scorso a Milano».