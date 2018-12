Le promesse dei Panthers sul ring di Besano

La boxe torna protagonista in Valceresio con la seconda edizione del Trofeo Città di Besano, competizione disputata per la prima volta nel 2016 e ora di nuovo “in pista” dopo uno stop nel 2017 dovuto ai lavoro di sistemazione della palestra comunale.

Ora l’impianto, rimesso a nuovo dall’amministrazione locale, riapre i battenti con la riunione di sabato 22 dicembre (dalle ore 20) organizzata come sempre dai Panthers di Varese, team molto attivo nella nostra provincia. Scartata l’idea iniziale di un confronto tra pugili biancorossi e rappresentativa del Kosovo (problemi burocratici), si è quindi optato per la disputa di una serie di incontri che vedranno impegnati i giovani Panthers, principalmente con avversari provenienti dal Piemonte (ma non solo).

Uno dei protagonisti della serata sarà Stefano Lucca che nel 2019 passerà professionista seguendo le orme dei vari Bozzoni, Miano, Scaccia e naturalmente di Iuliano Gallo, la “stella” uscita dal vivaio del maestro Lauri, attuale campione italiano che sta organizzando per febbraio a Varese (forse al Palace Hotel) il match per dare l’assalto alla corona dell’Unione Europea. Ecco quindi il programma completo del “Città di Besano”.

1) Elite Kg 58 – Stefano Bucci (Panthers) vs Thiago (Svizzera)

2) Esibizioni di atleti giovanili

3) Youth Kg 52 – Marco Vittori (Panthers) vs Omar Droubi (Boxing Club Biella)

4) Youth/senior Kg 70 – Francesco Petruso (Panthers) vs Nicolò Minazzoli

5) Youth/senior Kg 64 – Sambat Adhikari (Panthers) vs Jamal Sliman (Suat Boxe Como)

– PAUSA –

6) Senior Kg 69 – Adam Zaydi (Panthers) vs Henry Kevin (Suat Boxe Como)

7) Senior Kg 69 – Filippo Cosma (Panthers) vs Oreste Cattaneo (Asti Boxe 1979)

8) Senior Kg 62 – Christopher Papa (Panthers) vs Paul Davila (Borgosesia Boxe)

9) Elite Kg 71 – Stefano Lucca (Panthers) vs avversario da definire

10) Senior Kg 71 – Samuele Cappelletti (Boxe Como) vs Marco Aru (Casa Boxing Gym)