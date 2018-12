Natale isprese, tutti gli appuntamenti

Sabato 8 dicembre è in programma la tradizionale Accensione del grande albero di Natale che quest’anno sarà accompagnata anche dalle voci di un Coro Gospel e dal Corpo Musicale Isprese, non mancheranno attrazioni per bambini, Casetta di Babbo Natale, merenda, castagne fatte dal Gruppo Alpini e lancio di palloncini.

Il 15 Dicembre l’Associazione commercianti ha organizzato “Mani magiche, il mercatino di Natale della creatività” in Piazza Locatelli per tutta la giornata. I festeggiamenti continueranno ancora per tutto il mese, con Concerti di Natale delle scuole presenti sul territorio, concerto del Coro Fiocco di Neve e del Corpo Musicale Isprese merenda offerta dall’Associazione Genitori, e per ben due giorni Piva itinerante del Corpo Musicale.

Per concludere il 24 Dicembre con un vin brulè per tutti alla fine della Messa di Mezzanotte offerto dal Gruppo Alpini. “La realizzazione di questo ricco calendario di eventi – dichiara il Sindaco Melissa De Santis – è stata possibile grazie al prezioso impegno, partecipazione e dedizione di tutte le Associazioni ispresi, che si sono attivate con grande spirito di iniziativa e collaborazione, per rendere più caldo e partecipato questo periodo di festività. Anche quest’anno tutti insieme abbiamo partecipato alla creazione del clima natalizio. L’amministrazione ha sostenuto con Proloco l’installazione delle grandi stelle comete luminose nelle vie del centro paese e l’associazione commercianti regalerà dei bellissimi alberi di natale sparsi qua e la per il paese.”

Sul sito del Comune è pubblicata la locandina completa degli eventi.