Da piazza Monte Grappa parte il trenino di Natale

Sono due gli appuntamenti assolutamente da non perdere, entrambi previsti per Sabato 8 dicembre, nell’ambito del progetto Varese Xmas Village, il Natale per le vie del centro di Varese organizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, che vede come partner nella comunicazione Comunicandoti e il patrocinio del Comune di Varese.

Il primo è l’inaugurazione del magico trenino in azione per le vie del centro di Varese: da sabato 8 a domenica 23 Dicembre, tra le 10.30 e le 18.30, un trenino accompagnerà grandi e piccini che potranno assaporare l’aria del Natale in città: il percorso partirà da Piazza Monte Grappa, proseguirà in Corso Moro, Via Bagaini, Via Puccini, Via Donizetti, Piazza Giovine Italia, Via Griffi, Via Albuzzi, Piazza Carducci, Corso Matteotti, Via Del Cairo, Via Veratti, Via Marcobi per poi terminare in Piazza Monte Grappa.

Sabato 8 Dicembre dalle 10.00 alle 18.00 il Salone Estense apre le porte ai più piccoli (fino a 10 anni) che potranno trascorrere una giornata divertendosi tra laboratori, spettacoli e foto con elfi e folletti di Babbo Natale.

L’iniziativa gratuita è organizzata dall’Associazione Giochi – AMO e dall’Associazione Adolescenti D’Oggi che hanno previsto, oltre ai laboratori, straordinari momenti di magia con Mago Linus e di divertimento con il gruppo Pagliacciando!

Per scoprire tutti gli eventi previsti, visitare il sito: www.varesexmasvillage.it