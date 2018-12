“Uccelli e segreti in alta quota”, in pillole

Il secondo appuntamento con i “laboratori in pillole” promossi dalla Lipu allo Spazio Scopri Coop di Varese (al secondo piano del negozio di via Daverio 44), è per sabato 15 dicembre alle ore 15.30 con “Uccelli e segreti in alta quota”.

Un incontro per conoscere i volatili che vivono nei boschi, nei laghi e nei parchi della nostra provincia, raccontando imprese e meraviglie degli acrobati dei cieli.

L’attività è adatta a bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni e dura solo mezz’ora (si raccomanda per questo la massima puntualità). Si tratta infatti di uno dei laboratori in pillole “Natura a 360°”, promossi dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli) per avvicinare i bambini alla conoscenza della “Natura in tutte le sue forme”, con esperimenti, curiosità e attività pratiche.

I posti sono limitati, si consiglia quindi la prenotazione scrivendo a gallarate@lipu.it, oppure 347 1132164.

Si richiede una donazione di 3€ a bambino.