Aspettando la Befana con la Gioco-merenda al Museo

Dalla gioco-merenda al museo all’arrivo della Befana nel palazzo d’epoca: a Viggiù l’epifania per i bambini dura due giorni!

Si comincia sabato 5 gennaio alle ore 15.30 con il gioco “Personaggi in cerca di casa” nelle sale del Museo Butti (viale Varese 4) e rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e alle loro famiglie.

L’evento è proposto dall’associazione Amici dei Musei civici viggiutesi in collaborazione con la ProLoco, Soms Act e il Comune di Viggiù per avvicinare i più piccoli all’ambiente museale.

In un freddo pomeriggio di gennaio sei statue del Museo Butti prendono vita e decidono di sgranchirsi le gambe e le articolazioni ingessate fra le sale del museo. Ma la memoria gli ha giocato un brutto scherzo: dopo anni passati nello stesso posto, ora sono completamente disorientate e non riescono più a tornare a casa.

I bambini, divisi in squadre, dovranno rimettere ogni personaggio al posto giusto, orientandosi grazie ai racconti delle statue e al superamento di alcune “prove”.

Il gioco terminerà con una merenda da gustare tutti insieme.

La partecipazione all’evento è per tutti gratuita, ma è necessario prenotare scrivendo un messaggio a amicideimuseiviggiutesi@gmail.com oppure 334 7391508 (Anastasia).

Domenica 6 gennaio l’appuntamento invece è a Villa Borromeo con l’arrivo della Befana (previsto per le ore 15) con il suo sacco carico di giochi e di dolci di distribuire. Nell’attesa, dalle ore 13.30, i bambini potranno sperimentare il battesimo della sella con i pony del centro ippico i Salici, oppure sfogliando e acquistando i libri di Fabiola, gustando zucchero filato e cioccolata calda, disponibili sino alle ore 17, con la premiazione del più bel decoro natalizio.