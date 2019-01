Capolago, nuove lampadine per l’illuminazione pubblica

«Varese cambia luce davvero: non solo nel centro cittadino, ma anche nei nostri rioni». Con queste parole il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Pepe spiega i lavori sull’illuminazione pubblica iniziati a Capolago nella mattinata di sabato 26 gennaio 2018.

«Quest’oggi – spiega il consigliere di maggioranza –, ho seguito le prime operazioni per posizionare le nuove luci a Led nel quartiere di Capolago. L’intervento, partito dalla parte alta di via del Gaggio, rappresenta un importante segnale di attenzione ai nostri rioni. Com’è stato raccontato agli abitanti durante l’incontro che si è svolto lo scorso mercoledì 23 gennaio, questo cambiamento andrà a beneficio della sicurezza e dell’ambiente; per una città sempre più sostenibile e vivibile».

«Dopo l’incontro di mercoledì, nel quale abbiamo raccolto le numerose istante dei cittadini – spiega Pepe –, abbiamo dato subito il via ai lavori, confermando la concretezza con cui agisce la nostra amministrazione. Questo intervento va a sanare un problema gravoso che attanaglia la nostra città da decenni».

«Abbiamo ereditato una situazione disastrosa – chiosa l’esponente di maggioranza –: molte vie della città erano al buio e le linee, essendo vetuste, avevano enormi problemi strutturali irrisolvibili in pochi giorni. Da quanto sono stato eletto consigliere comunale ho ricevuto numerose segnalazioni e tante critiche su questo tema».

«Nonostante queste difficoltà tecniche, oltre alla carenza di risorse che attanaglia tutti gli enti locali – conclude l’esponente Pd –, il comune di Varese è riuscito a mettere in campo una grande opera pubblica che avrà un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone. Sono molto contento di questo progetto: stiamo dando risposte concrete a problemi presenti da molto tempo».