Donna anziana investita in via XXV Aprile

Una donna di 69 anni è stata investita attorno alle 7 di questa mattina (mercoledì) in via XXV Aprile a Varese, una delle arterie più trafficate a quell’ora per la presenza di un importante polo scolastico. Sul posto si sono formate lunghe code e il traffico è stato deviato per facilitare i soccorsi.

La donna avrebbe riportato ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Varese da un’ambulanza. Sul posto la Polizia Locale per l’accertamento della dinamica.