L’investitore: «Non l’ho vista»

Non era ubriaco, né è stato trovato positivo al test per accertare l’uso di droghe. E secondo il suo legale, l’avvocato varesino Pier Paolo Caso, «non aveva neppure in mano il telefono cellulare, che gli è stato sequestrato, come da prassi».

L’unica telefonata fatta stamattina presto dal quarantenne esercente che abita fuori Varese ma con negozio in città risale – secondo l’avvocato – ad appena dopo l’incidente, e al 112, per chiamare i soccorsi.

«Non l’ho proprio vista», ha detto l’uomo agli agenti della polizia subito arrivati sul posto stamani da poco passate le 7 per il terribile schianto lungo la via XXV Aprile a Varese dove ha trovato la morte la donna di 69 anni.

Il conducente della Smart è stato denunciato per omicidio stradale e la patente gli è stata sospesa.

«Era sotto choc, pesantemente affranto, e continuava a ripetere di non averla vista, e che sembrava gli fosse caduto un albero sulla macchina», conclude l’avvocato Caso.