Una gioeubia “a sorpresa” ad Arsago

Ad Arsago Seprio la gioeubia è a sorpresa: il tradizionale rogo si terrà giovedì 31 gennaio in una località ancora segreta, nel bosco, dove il gruppo verrà condotto alla luce delle torce elettriche.

Il programma prevede l’inizio della festa al Parco Pissina, in centro paese, con la tradizionale trippata tipica di Arsago, alle 19.30.

Alle 20 si parte: ognuno deve munirsi di torcia elettrica per muoversi in sicurezza, verrà accompagnato in gruppo fin sul luogo del falò, dentro al bosco, dove alle 21 sarà acceso il rogo.

La festa coinvolge Gruppo Alpini, Corpo Musicale, Cai, Amici della Bozza di Rugn, Comitato pro restauri della chiesa di San Cosma e Damiano, Gruppi di Cammino. Oltre ovviamente al capofila – la Pro Loco del paese – e al Comune, che ha concesso il patrocinio.