L’associazione Aime sbarca in Puglia 

Sabato mattina nella sede di Aime si è ufficializzato un sodalizio tra il mondo delle imprese della Puglia e le Imprese Lombarde. Un momento che ha visto protagonisti il Presidente di Aime, De Falco, il Segretario Gianni Lucchina, il Vice Presidente Ugo Fantinato, il Presidente di Aime Puglia Marzio Carabelli, il Presidente di Aime Agroalimentare, Marco Colombo, la Vice Presidente Vicaria Graziella Roncati, Maria Vittoria Ferreani e Paola Della Chiesa di Aime Donna; per la Puglia Giangrazio Di Rutigliano, Antonello Campanile, Gaetano Martinelli e l’ex Sindaco Di Biandronno Antonio Calabretta.

«Due giorni intensi di incontri, di visite a nostre aziende e del nostro territorio – spiegano dall’associazione -. Un’occasione proficua per mettere le basi per una collaborazione fra due realtà territoriali distanti tra loro ma unite nella volontà di valorizzare le proprie terre, le proprie culture e tradizioni nella cornice del Made in Italy. In questi incontri abbiamo avviato importanti relazioni con imprese del varesotto: la Fantinato Group/Carrefour; Salumificio Salvo Colombo, Grissini Valbuzzi, Dolci Sapori e con i viticoltori di Cascino Piano».

«Aime assume un ruolo di cerniera tra le nostre realtà fondamentale per favorire la crescita, lo sviluppo delle aziende associate a garanzia di rapporti veri sia sul piano formale, Istituzionale e valoriale – proseguono dall’associazione -. Un aspetto fondamentale del progetto che questa mattina abbiamo avviato è anche la volontà di favorire un proficuo ed efficace rapporto commerciale. Una nuova realtà che conferma lo spirito di Aime nel fare Associazione in modo innovativo, concreto superando e logorati protocolli che hanno caratterizzato in questi anni l’essere di una Associazione.

«Un rapporto nato grazie alla generosità dell’ex Sindaco di Biandronno Calabretta, oggi residente in quel di Mola di Bari, che ha lavorato e favorito l’incontro di due realtà apparentemente lontane – concludono -. I soci fondatori di Aime Puglia sono imprenditori, manager riconosciuti sul territorio Pugliese con la voglia e la determinazione di favorire lo sviluppo del proprio territorio e nuove e proficue relazioni. Giangrazio Di Rutigliano, Imprenditore del settore farmaceutico, Antonello Campanile imprenditore del settore editoriale/artistico, Antonio Calabretta Manager e Gaetano Martinelli Imprenditore Ittico. Da loro parte la sfida per la Puglia. Nelle prossime settimane sarà avviato tutta la fase organizzativa e procedurale per l’avvio formale del lavoro di Aime Puglia».