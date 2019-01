«Prigionieri in casa nostra. Le fiamme sopra la testa»

«Le fiamme sono vicine alle nostre case: l’odore del fumo ha invaso ogni angolo. Non possiamo uscire, i carabinieri sorvegliano la nostra abitazione, per fortuna, ma sono ore davvero angoscianti».

Sabrina abita in Valganna, a San Gemolo in località Pré Suc e da questa mattina all’alba tieni gli occhi puntati sulla montagna. La sua casa, insieme a quella di un’altra famiglia, è proprio al limitare dell’incendio che da questa mattina, lunedì 7 gennaio, ha ripreso vigore, alimentato dal vento.

«Siamo tre famiglie in tutto – spiega Sabrina – Volevano portare via mia nonna, che è anziana ma noi siamo qui e attendiamo di sapere che cosa fare. Mia zia ha una fattoria qui accanto: gli animali sono già stati caricati su un camion e messi in salvo. È davvero una situazione terribile: ci sentiamo impotenti»