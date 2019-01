Saronno, dal manifesto del consiglio comunale spariscono due punti

Che fine hanno fatto l’interpellanza di Tu@Saronno e la mozione di tutti i consiglieri comunali di minoranza inserite all’ordine del giorno del consiglio comunale ma assenti dal manifesto affisso in tutta la città negli ultimi giorni? E’ il caso che tiene banco nelle ultime ore sui social e nel mondo politico di Saronno.

Ma facciamo un passo indietro. Per giovedì 10 gennaio è stato convocato, dal presidente Raffaele Fagioli, il consiglio comunale con otto punti dell’ordine del giorno ma sui manifesti affissi in città ce ne sono solo sei. Una discrepanza che non è sfuggita al consigliere comunale di Tu@saronno Franco Casali.

«Manca l’interpellanza a firma Tu@Saronno su “Chiarimenti circa lo stato della progettazione e realizzazione di due piste ciclopedonali» spiega il capogruppo della lista civica. Ma manca soprattutto la mozione a firma dei nove consiglieri di opposizione per il “ripristino del diritto delle forze politiche a disporre di spazi di comunicazione sul settimanale comunale Saronno Sette».

Effettivamente confrontando la convocazione arrivata ai consiglieri comunali e il manifesto affisso in centro, in Municipio e postato sul sito comunale, entrambi firmati dal presidente del consiglio comunale la differenza è palese.

«Si tratta solo di un disguido nell’organizzazione della stampa? – chiosa Casali – Del resto l’interpellanza e la mozione erano state presentate ben prima del termine concordato del 27 dicembre (precisamente 7 e 21 dicembre) e sono riportate nella convocazione inviata ai consiglieri comunali ma non nel manifesto affisso in città».