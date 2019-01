Schianto sulla strada del lago, in tre all’ospedale

Ancora sangue sulla strada provinciale 1 del lago, teatro solo pochi mesi fa di schianti con esito mortale e gravi incidenti con feriti.

Questa volta è toccata a tre persone finire all’ospedale in codice giallo: si tratta di due uomini, di 19 e 58 anni e di una donna di 52.

Nella serata di ieri, martedì primo gennaio, alle ore 21:30, i vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti nel comune di Gavirate lungo la la SP1: le prime chiamate giunte al 115 parlavano di un incidente fra due veicoli.

La causa è ancora in fase di accertamento, ma sta di fatto che i soccorsi si sono trovati di fronte alla scena di veicoli schiantati e feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone coinvolte.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza dell’Sos di Travedona e i carabinieri della compagnia di Varese. I feriti sono arrivati tutti e tre in codice giallo al pronto soccorso di Varese attorno alle 22.30. Il traffico sulla strada è rimasto congestionato fintanto che i veicoli non sono stati rimossi.

Il punto dell’incidente non è lontano da quello in cui prese fuoco, lo socrso settembre, un veicolo e nelle vicinanze in cui avvenne un incidente con esito mortale con un motociclista coinvolto.