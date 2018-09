Scontro tra due auto, una prende fuoco

Incidente questa mattina, intorno alle 5.30, sulla strada provinciale 1, in direzione di Gavirate. Per cause che dovranno essere chiarite, due auto si sono scontrate frontalmente e una delle due ha preso fuoco andando completamente distrutta. Gli occupanti delle due auto sono riusciti a mettersi in salvo. Si tratta di due uomini di 26 e 30 anni che hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, i carabinieri e i sanitari del 118.

L’incidente ha causato ripercussioni sul traffico con pesanti rallentamenti sulla sp1.