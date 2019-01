Taglio del nastro per la nuova farmacia

Inaugurata questa mattina a Solbiate Olona la nuova farmacia Comunale all’interno del centro commerciale Iper, soprannominata “4.0”, in quanto ha in dotazione robot che ne massimizzano l’efficienza.

La terza farmacia di Solbiate, come ribadito anche dal sindaco Luigi Melis, «sarà il fiore all’occhiello della città ed è uno dei più grandi successi dell’amministrazione. Sarà in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini e avrà, quando raggiungeremo il pieno regime, un importante ruolo economico».

I calcoli parlano infatti di 200mila euro di incasso, cifra che darà respiro alla spesa corrente delle casse comunali. Presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: «L’idea di farmacia che stiamo cercando di organizzare a livello regionale avrà dei compiti ulteriori rispetto alla mera distribuzione dei medicinali, saranno dei punti di riferimento, le prime antenne della sanità. La sinergia tra pubblico e privato credo sia la giusta ricetta per raggiungere alti standard di efficienza. Complimenti al sindaco per quello che sicuramente sarà un esempio per il resto del nostro territorio».

Il concetto di sinergia tra pubblico e privato viene sottolineato anche da Emanuele Antonelli, Presidente della Provincia e sindaco di Busto Arsizio: «Il fatto che quest’opera porti introiti importanti al Comune è di per sé un bene».

Ultimo a parlare prima del taglio del nastro è stato Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi: «Ci siamo da subito trovati molto bene a lavorare con l’amministrazione solbiatese, concentrata su obbiettivi concreti, come il rilancio della piscina. Siamo stati coinvolti in questa sfida con entusiasmo, perché pensiamo di avere, come azienda, modalità di gestione attente al servizio del cittadino, e il risultato raggiunto oggi ci premia. Cerchiamo ogni giorno di massimizzare le nostre capacità, con in testa di crescere e magari di svilupparci in altri settori».