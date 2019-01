Virtus perfetta al tiro: la Openjobmetis lotta ma si arrende

La Openjobmetis chiude un ottimo girone di andata con la seconda sconfitta interna, rimediata contro una Virtus Bologna che ha tirato in modo clamoroso da 3 punti: 11 su 16, il 65%. Proprio l’arma mancata alla squadra di Caja che ha sempre inseguito salvo un breve sorpasso sul finire del terzo quarto.

OPENJOBMETIS VARESE – SEGAFREDO V. BOLOGNA 79-86

(20-29, 33-45; 56-60)

VARESE: Moore 5 (1-8 da 3), Avramovic 11 (2-10, 1-3), Archie 13 (5-8, 1-4), Cain 11 (3-7); Iannuzzi, Natali 9 (1-1, 2-3), Salumu 8 (4-5, 0-1), Tambone 7 (1-3, 1-3), Ne: Gatto, Verri, Ferrero. All. Caja.

V. BOLOGNA: Taylor 21 (3-8, 3-4), Punter 5 (1-2, 1-3), Aradori 1 (0-2, 0-1), M’Baye 15 (3-7, 2-3), Moreira 13 (5-6); Martin 14 (4-8, 2-3), Pajola, Baldi Rossi 3 (1-1 da 3), Kravic 8 (2-5), Cournooh 6 (0-2, 2-2). Ne: Cappelletti, Berti. All. Sacripanti.

ARBITRI: Biggi, Bartoli, Nicolini.

NOTE. Da 2: V 20-43, B 18-40. Da 3: V 7-26, B 11-17. Tl: V 18-24, B 17-18. Rimbalzi: V 37 (19 off., Cain 16), B 32 (9 off., Moreira 6). Assist: V 9 (Avramovic, Moore 3), B 16 (Taylor 6). Perse: V 8 (Avramovic 3), B 12 (Punter 4). Recuperate: V 6 (Scrubb 3), B 3 (Taylor 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Caja (19.00). Spettatori: 4.150. Incasso: 63.776 euro.