Alle Final Eight sogna anche la Varese under 18

Non ci sarà soltanto la Openjobmetis di Attilio Caja a difendere i colori della Città Giardino nel lungo weekend toscano delle Final Eight di basket. Anche la formazione under 18 della Pallacanestro Varese, infatti, sarà impegnata nelle finali del torneo della categoria, quella NextGen Cup che sta vivendo la sua prima edizione e che è riservata alle massime squadre giovanili dei club di Serie A (non va quindi confusa con lo scudetto della categoria, assegnato con il consueto campionato).

La squadra varesina, sponsorizzata “Le Terrazze”, si è meritata la qualificazione vincendo il concentramento disputato all’Enerxenia Arena a inizio dicembre e ora sarà impegnata nel girone a quattro che ammette alle semifinali. Il cammino dei biancorossi inizierà contro Avellino (9,30 di giovedì 14) per proseguire nel pomeriggio contro Reggio Emilia (18,30) e concludersi, per la prima fase, venerdì pomeriggio con Trento (16,30). Tutte le partite dei due gironi (nell’altro gruppo ci sono Cantù, Trieste, Pesaro e Pistoia) si disputeranno sul parquet del PalaCarrara di Pistoia, abituale sede delle gare di Serie A della Oriora. Le due semifinali (sabato) e la finale per il titolo (domenica) saranno invece ospitate dal Mandela Forum di Firenze e serviranno come “antipasto” per la Coppa Italia maggiore.

La vigilia di Varese non è stata delle più serene: coach Dodo Rusconi ha lasciato la guida della squadra per via di qualche frizione interna, così sulla panchina de Le Terrazze tornerà a sedersi Fabio Colombo, uomo di fiducia di Gianfranco Ponti, cosiddetto “ministro per le giovanili” della società. Con il 58enne tecnico ci saranno Alessandro Grati e Francesco Zambelli. La squadra ha perso un po’ a sorpresa l’atteso derby con la Robur di settimana scorsa ma si è rifatta battendo nettamente Oleggio con 18 punti di Seck e 17 di Montano. A Pistoia (e si spera, anche Firenze) ci saranno anche due dei giocatori più importanti, Matteo Parravicini e Nikola Ivanaj, solitamente impegnati in Serie B con Oleggio e Coelsanus oltre che nel campionato U18 eccellenza con Varese.