Tra l’Openjobmetis e il sogno-semifinale c’è la Vanoli di Meo Sacchetti

Vincerà “l’attacco atomico” a disposizione di Cremona? O la difesa ermetica specialità di Varese? O magari, come accaduto nell’ultimo turno di campionato, la squadra di Caja si scatenerà “sacchettianamente” al tiro da lontano e quella di Sacchetti, al contrario, si trasformerà “cajanamente” in una muraglia insuperabile in retroguardia?

Comunque vada, una tra Vanoli e Openjobmetis accederà alle semifinali di Coppa Italia: per chi ci riuscirà sarà un successo perché le due lombarde nel ranking estivo non erano certo indicate tra le migliori quattro del panorama nazionale, pur essendo dotate di progetti tecnici e filosofie ben precise. Ovvio che, da queste parti, tutti si augurano che il colpaccio lo possa fare Varese: il successo ottenuto domenica a Trieste è tornato a scaldare i cuori dei tifosi (in tanti si prenderanno un giorno di ferie per essere in tribuna alle 18 di San Valentino, al Mandela Forum di Firenze) e ad alimentare speranze di vittoria.

Cremona arriva all’appuntamento forte di una classifica migliore: quarta al giro di boa del girone di andata (il momento in cui è stato disegnato il tabellone delle Final Eight; Varese fu quinta), oggi è addirittura terza seppure a pari merito con altre, due punti sopra ai biancorossi di Caja. Che però, dalla loro, hanno la vittoria esterna conquistata al PalaRadi nell’unico confronto diretto tra le due rivali in questa stagione. Una partita, quella dello scorso 18 novembre, che fu un esatto riassunto di cosa ci si può aspettare da Vanoli e Openjobmetis: più pirotecnici gli uomini di Sacchetti che se ingranano con il tiro pesante possono piazzare in pochi possessi parziali molto solidi mentre Ferrero e compagni appaiono più lineari e bisognosi di costruire in modo collettivo le conclusioni (ma quando lo fanno con continuità diventano altrettanto pericolosi).

Interessanti anche i confronti diretti: se Varese ha in Cain il proprio “totem” sottocanestro, Cremona può rispondere con il poco conosciuto ma interessantissimo Mathiang. Se Diener-Ruzzier è coppia di play che affianca talento puro e sfrontatezza, Moore-Tambone appare tandem meno fantasioso ma pronto a dirigere al meglio le altre pedine della squadra. E ancora: la fame di Avramovic conto il cinismo di Aldridge, la completezza di Scrubb opposta alla vivacità di Crawford, il derby italiano Ricci-Ferrero e via discorrendo. Gli spunti sono davvero molti e quelli più succulenti riguardano le storie personali di chi non andrà in campo: Meo Sacchetti ama – ricambiato – Varese, Attilio Caja ha trascinato per due volte Cremona dalla panchina, Andrea Conti è tuttora residente all’ombra del Torrazzo dopo aver giocato e lavorato laggiù, Gian Maria Vacirca (oggi consulente di mercato gialloazzurro) contribuì alla magica e sfortunata stagione 2012-13 della Cimberio. Insomma, le vibrazioni non mancheranno: speriamo che le corde buone siano quelle colorate in biancorosso. Poi tutti a vedere Milano-Virtus, la partita che esprimerà l’altra semifinalista dalla parte sinistra del tabellone.

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE CREMONA: 1 Saunders, 2 Feraboli, 6 Gazzotti, 7 Diener, 8 Ricci, 9 Demps, 10 Ruzzier, 12 Mathiang, 16 Boccasavia, 22 Crawford, 23 Aldridge, 24 Stojanovic. All. Sacchetti.

VARESE: 2 Archie, 4 Avramovic, 5 Gatto, 7 Iannuzzi, 8 Natali, 10 Salumu, 11 Scrubb, 13 Verri, 15 Tambone, 16 Cain, 21 Ferrero, 25 Moore. All. Caja.

ARBITRI: Sahin, Biggi, Grigioni.

