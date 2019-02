Final Eight di Coppa Italia in diretta: Vanoli – Openjobmetis

Dal 14 al 17 febbraio si disputano a Firenze le “Final Eight” per assegnare la Coppa Italia di basket. In campo, a sei anni dall’ultima partecipazione, anche la Openjobmetis Varese che nei quarti di finale sarà di fronte alla Vanoli Cremona (giovedì 14, ore 18). In questo “contenitore” troverete tutti i nostri articoli e aggiornamenti sull’avventura biancorossa nel capoluogo toscano.

Un racconto più dettagliato sarà disponibile nel nostro liveblog nel quale, poi commentata azione per azione la partita (hashtag dedicato #direttavn).

Per visualizzare la diretta CLICCATE QUI

LA PARTITA SPECIALE DI ANDREA CONTI – Il g.m. biancorosso è stato giocatore e (fino all’estate scorsa) dirigente di Cremona. Ecco il suo commento in vista del quarto di finale tra Openjobmetis e Vanoli.

SACCHETTI, CONCITTADINO AVVERSARIO (PER UNA SERA) – Martedì 19 febbraio l’attuale allenatore della Vanoli Cremona – avversaria a Firenze della Openjobmetis – riceverà la cittadinanza onoraria di Varese per il suo passato di capitano biancorosso. La serata sarà promossa da “Il basket siamo noi”: di seguito l’articolo.

UNDER 18 ALL’ASSALTO – In Toscana ci sarà anche la formazione under18 della Pallacanestro Varese che si è qualificata per la fase finale della NextGen Cup. Giovedì le prime due partite e venerdì la terza per il girone di qualificazione a Pistoia. Poi, nel caso, anche i giovani andranno a Firenze. L’articolo completo cliccando il box qui sotto.

PARLA CAJA – L’allenatore della Openjobmetis alla vigilia del primo match: «Orgogliosi di esserci: ora vogliamo giocare nel modo migliore possibile. Avversaria ostica che è più avanti di noi in campionato». Qui il video dell’intervista integrale realizzata da Pallacanestro Varese

OMAGGIO A J.J. – Firenze ha avuto per qualche anno la propria squadra in Serie A1: il giocatore più importante fu l’americano J. J. Anderson, un autentico campione. Ce ne parla Max Ferraiuolo in questa videointervista.

MAGLIE SPECIALI – Come da tradizione, le squadre che partecipano alle Final Eight indosseranno maglie ritoccate o completamente rifatte rispetto a quelle usate in campionato. Ecco le modifiche apportate dalla Spalding per la Openjobmetis.

IL RECORD DI FERRERO – Nell’ultima partita di campionato giocata prima della Coppa, Varese ha vinto in trasferta a Trieste con una prestazione pazzesca di capitan Giancarlo Ferrero: 28 punti. Ecco l’articolo.