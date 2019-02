DigitaLife “fa scuola” in Piemonte e da Milano a Palermo

DigitaLife “fa scuola”. Il film, prodotto da Varese Web Srl in coproduzione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, e diretto da Francesco Raganato, continua il tour in giro per l’Italia.

Dopo Milano, Roma, Varese, Gallipoli, Borgo san Lorenzo, Firenze, Grosseto, Viterbo e La Spezia, ci si prepara per le prossime tappe. DigitaLife racconta come Internet ha cambiato la nostra vita, ma l’avvento delle nuove tecnologie ha cambiato molto anche il mondo del lavoro: l’ufficio ormai è ovunque, la possibilità di fare foto, video ed usarli in tempo reale ha modificato in modo radicale la professione giornalistica, ad esempio. È per questo che l’Ordine dei giornalisti ha deciso di promuovere la diffusione della pellicola anche tra i professionisti della comunicazione. DigitaLife è inserito quindi tra gli eventi utili per la formazione professionale e con i quali è possibile accedere ai crediti.

Il primo appuntamento è l’1 marzo a Torino (Polo del ‘900 – Sala Novecento): i relatori dell’incontro che seguirà la proiezione del film sono Anna Masera, direttrice master di giornalismo di Torino; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e produttore del film; Francesco Raganato, regista del film, Alberto Sinigaglia, presidente Odg Piemonte.

Segue Alessandria il 12 marzo (Sala Conferenze Associazione Cultura & Sviluppo): relatori Alessio del Sarto direttore di Alessandrianews; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews; Marika Ciaccia protagonista del film, Alberto Sinigaglia, presidente Odg Piemonte.

Il 22 marzo sarà proiettato a Como presso la Sala conferenze dell’Università dell’Insubria.

Il 15 aprile a Palermo (Real Teatro Santa Cecilia): incontreranno i giornalisti Ivan Scinardo, giornalista, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e il regista del film Francesco Raganato.

Non poteva poi mancare una tappa alla Digital Week, che si terrà a Milano dal 13 al 17 marzo: l’appuntamento con DigitaLife è per il 14 marzo. Nella sua seconda edizione Milano Digital Week pone l’attenzione sulla moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla vita pubblicata e privata dei cittadini. Proprio quello che il film ideato da Varesenews ha cercato di raccontare.

Il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna è stato tra i primi a vedere DigitaLife. Era presente nella sala Trevi a Roma insieme a Michele Mezza, uno dei fondatori di Rainews. Dopo di lui è stato il turno di Carlo Bartoli, presidente in Toscana.

Nelle prossime tappe a loro si aggiungeranno I colleghi del Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e Sicilia. A testimoniare che il film ha una grande attenzione al mondo del giornalismo.

Le iscrizioni alla piattaforma Sigef sono già aperte

