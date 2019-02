Fabio Passera in diretta su Varesenews

Un piccolo comune con una grande estensione territoriale e vocazioni che vanno dal lago alla montagna.

È Maccagno con Pino e Veddasca, uno dei numerosi paesi che andranno al voto con un interprete della politica locale già venuto allo scoperto: Fabio Passera si ricandiderà per la guida del paese, e parlerà di questi cinque anni, di come si vive nell’Alto Lago e cosa ancora manca per questo centro dell’Alto Varesotto.

L’intervista, della durata di 10 minuti avverrà martedì 26 febbraio, attorno alle 9.10.