Ladri in azione in paese

Furti in casa a Casciago.

L’allarme è diffuso nel paese alle porte di Varese. Sono già parecchi i casi registrati nelle ultime settimane (almeno 3 colpi andati a segno più vari tentativi di effrazione), nella parte inferiore del paese, tra Sant’Eusebio e il centro storico.

L’ultimo “colpo” nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 febbraio proprio in una delle corti del paese vecchio: misero il bottino, poco più di 30 euro, con la borsa trafugata svuotata dei documenti e buttata in strada poco lontano dall’abitazione visitata dai ladri. Enorme il fastidio per chi ha subito il furto: è stata presentata denuncia ai carabinieri di Varese.