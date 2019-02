Le dieci regole d’oro per non far male all’ambiente

Forse la regola più interessante, di questa esperienza di una famiglia varesina durata quattro mesi è quella di «regalare esperienze, non imballaggi», cioè dedicare tempo ai più piccoli – magari insegnando qualche buona pratica – portarli a fare qualche gita in mezzo al verde.

Ma i consigli per chi volesse fare un’esperienza legata al risparmio degli imballaggi sono pochi e applicabili da tutti raccolti in un decalogo.

IL DECALOGO DELLO SBALLATO

– bere acqua potabile in brocca o borraccia (noi… sprovvisti di borracce. ci impegneremo a bere acqua del rubinetto e andremo alla casetta dell’acqua fuori scuola a riempire delle bottiglie di vetro di acqua frizzante)

– comprare alimenti sfusi, in reti o contenitori riutilizzabili (noi…al momento compriamo online da Cortilia frutta verdura formaggi etc . tutta la frutta e verdura loro la consegnano in sacchetti di carta all’interno di scatoloni di cartone che poi ritirano alla consegna successiva. Procureremo contenitori riutilizzabili e proveremo ad acquistare alimenti sf

– usare borse riutilizzabili per lo shopping e la spesa (frequento poco i supermercati, ma ho molte borse riutilizzabili…)

– usare fazzoletti e tovaglioli lavabili (ho pigne di fazzoletti di stoffa)

– usare stoviglie lavabili a tavola (ok)

– usare stoviglie lavabili, anche in occasione di picnic e festicciole casalinghe (ok)

– regalare esperienze, non imballaggi (già da due anni tendiamo a non regalare più ai bambini giocattoli, ma delle belle gite)

– pulire con aceto e bicarbonato, che sono meglio di molti prodotti chimici (usiamo spesso aceto per pulizie del bagno e in lavatrice usiamo pigne indiane che producono sapone per lavare il bucato)

– usare pannolini lavabili per i neonati al posto dei pannolini usa e getta (non abbiamo neonati)

– usare la coppetta mestruale al posto degli assorbenti usa e getta (ci penserò… )