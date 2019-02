Legambiente Valceresio, nuovo direttivo e tanto impegno in difesa del territorio

Nuovi consiglieri e un rinnovato impegno in difesa del territorio di una delle zone più belle del Varesotto. L’assemblea annuale del circolo Legambiente Valceresio, che si è svolta lo scorso 3 febbraio ha rinnovato il Consiglio direttivo aprendo a due nuovi membri che sostituiscono i due consiglieri uscenti.

«Questo è l’anno che segna il giro di boa del ventennale obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio con escursioni guidate in montagna – spiegano gli organizzatori del Circolo – testimoniando la longevità e la vitalità di un gruppo che ha mantenuto inalterato l’entusiasmo dei fondatori, tra cui il presidente Sergio Franzosi, la competenza dei consiglieri storici, tra i quali il vicepresidente Marco Comolli, e ha aumentato ogni anno il numero dei propri soci, risultando a tutt’oggi uno dei più numerosi Circoli di Legambiente in Lombardia».

Il nuovo Consiglio direttivo è già al lavoro per concretizzare le nuove attività previste: camminate sportive per la valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali delle valli del Varesotto, del Luinese e del Comasco; azioni di sensibilizzazione verso i comportamenti atti a fronteggiare i principali problemi ambientali, dal ciclo dei rifiuti ai cambiamenti climatici, dal monitoraggio del ciclo integrato delle acque alla difesa del territorio al contrasto del consumo di suolo.

In mezzo c’è anche un importante appuntamento elettorale cheporterà al rinnovo dei Consigli comunali di importanti centri della valle: «Il Circolo Legambiente Valceresio si conferma da 27 anni come un sicuro punto di riferimento per i cittadini e le amministrazioni pubbliche, offrendo, informazioni e collaborazioni nel perfetto spirito che anima Legambiente come baluardo della difesa del territorio e di un più sostenibile stile di convivenza. In quest’ottica siamo pronti ad incontrare tutti i candidati che si apprestano a concorrere nell’elezione 2019 dei futuri Consigli comunali della Valceresio per confrontare le intenzioni delle varie liste in materia di trasformazione dell’ambiente, trasporti locali e qualità dell’aria nei centri abitati, con i propri obiettivi statutari».