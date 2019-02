Ridammi Vita- Dialogo sui Salmi con Stella Bolaffi Benuzzi, psicologa e psicoanalista e don Massimiliano Scandroglio, biblista. “I Salmi di Davide visti e vissuti attraverso la lente ebraica e cristiana”. Villa Cagnola venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.45. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

La ricerca dell’io interiore – a cui il contesto attuale è molto attento – viene riletto da una psicologa e psicanalista, studiosa dei salmi, attraverso una lente ebraica e cristiana che ne permetterà il confronto sul testo dei Salmi di Davide nel colloquio tra l’autrice Stella Bolaffi Benuzzi ed il biblista Don Massimiliano Scandroglio

I Salmi di Davide, visti e vissuti attraverso la lente ebraica e quella cristiana, fanno da volano alle esperienze dell’autrice, psicoanalista e cittadina del mondo contemporaneo. Uno studio ispirato dal pensiero del rabbino Giuseppe Laras e del cardinale Carlo Maria Martini che diventa diario personale di un viaggio senza fine per la costruzione di un’etica individuale e collettiva. Stella Bolaffi Benuzzi tenta di capire e di capirsi, ricapitolando il proprio percorso di studi, le proprie curiosità conoscitive e l’esperienza professionale con i pazienti. I Salmi diventano così lo strumento per agire nella realtà e per celebrare la vita.

Stella Bolaffi Benuzzi, torinese, diplomata al Liceo Classico “Massimo d’Azeglio” e laureata in Lettere Antiche e Filosofia, psicologa e psicoanalista già impegnata nel sociale (tra le esperienze più significative: ospedale psichiatrico di Varese, Tribunale per i Minorenni di Milano, servizi socioassistenziali del Comune di Varese, Asilo Mariuccia di Milano). Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e quotidiani e ha partecipato a convegni e conferenze come relatrice. I libri usciti a sua firma sono Giulio Bolaffi, Un partigiano ribelle (Daniela Piazza Editore, 1996), l’autobiografico La balma delle streghe. L’eredita della mia infanzia tra leggi razziali e lotta partigiana (Giuntina, 2013) e il romanzo di costume a sfondo sociale La Grotta della Foca Monaca (Salomone Belforte & C; 2016).

Sito web Villa Cagnola