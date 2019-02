S. Valentino il giorno dopo: escursione con le ciaspole

Venerdì 15 febbraio il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una semplice escursione nel tardo pomeriggio in Val Veddasca per raggiungere il monte Borgna partendo dal Lago Delio.

Una passeggiata semplice per festeggiare S. Valentino, con un giorno di ritardo, dal fantastico balcone che si apre su l’intero lago Maggiore. Al termine della escursione è prevista una sosta per un apericena (facoltativa).

Itinerario: Lago Delio930m – Monti di Bassano 958 m (sentiero110B) – Monte Borgna1157m (sentiero 133A).

Il programma. Alle ore 17 ci sarà il ritrovo presso Ufficio Pro Loco di Maccagno, mentre alle

17.10 si partirà con mezzi propri per il lago Delio. L’escursione inizierà alle ore 17.45 circa.

I dettagli dell’escursione. Tempo totale escursione h2.15 – Dislivello 202m – Difficoltà WT1.

Organizzatori Francesco – Gianni

Abbigliamento e calzature adeguate. Ciaspole e bastoncini Pila.

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto.

Avvertenza: ogni partecipante alla escursione è responsabile della propria incolumità

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino sono consentite

solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare all’escursione dovranno obbligatoriamente

aderire ad una formula assicurativa giornaliera, proposta dal CAI Nazionale, al costo di € 10, da

effettuarsi esclusivamente il giovedì sera presso la sede sezionale del CAI Luino aperta dalle 21 alle

22.30 in via B. Luini 16 Luino

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;