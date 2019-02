Spacciava davanti al bar, manette per un 47enne

Spacciava cocaina davanti ad un bar di Gallarate. Così un 47enne albanese è finito in manette in seguito ad un controllo della Polizia di Stato.

La pattuglia del commissariato di Gallarate aveva notato un’auto in sosta davanti al bar che, alla vista della Volante, si metteva in marcia abbandonando il parcheggio. Dopo circa una ventina di minuti, però, gli agenti sono nuovamente transitati davanti al bar, ritrovando la stessa auto di nuovo parcheggiata.

Il fatto li ha insospettiti e hanno deciso di attendere il proprietario per poterlo controllare. Quando è uscito dal bar il proprietario è stato fermato, identificato e perquisito. I sospetti sono stati avvalorati dal ritrovamento di alcune dosi di cocaina addosso. La successiva perquisizione ha permesso di trovare a casa altro stupefacente e 1600 euro in contanti. In tutto sono stati sequestrati quasi 20 grammi di cocaina e qualche grammo di marijuana oltre ai soldi, probabile provento dell’attività di smercio di stupefacente.

Per il 47enne sono scattate le manette e, dopo la notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima (difeso da Stefania Gagni) dove ha patteggiato una pena di 6 mesi e un’ammenda.