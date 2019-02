Tre incendi boschivi in 24 ore

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 febbraio, attorno alle 13, i vigili del fuoco, sono intervenuti nel comune di Cunardo, in località Castelvecchio, per incendio vegetazione.

Per cause ancora in fase di accertamento, 300 mq di area boschiva sono stati interessati dalle fiamme.

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Luino e Laveno Mombello, sono intervenuti con un’autopompa e due fuoristrada attrezzati con moduli antincendio.

Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area.

Quello di oggi è solo l’ultimo episodio della serie di roghi boschivi partiti nelle ultime 24 ore.

Altri interventi si segnalano a Vararo, sopra Cittiglio nella serata di ieri e sempre martedì un migliaio di metri quadrati di area boschiva sono andati distrutti a Malnate.

Lo stato dei boschi, dopo le alte temperature degli ultimi giorni e lo scioglimento dell’ultima neve, sono tornate in una condizione di gran secco con sottobosco non ancora gemmato e diversi strati di foglie presenti.