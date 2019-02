Un nuovo sito racconta le bellezze della Val D’Ossola

La pubblicazione dei canali Facebook e Instagram di VisitOssola ha confermato in pochi giorni il forte appeal nazionale di una delle più incontaminate destinazioni turistiche dell’arco alpino italiano: Domodossola e la Val d’Ossola da oggi possono contare su un progetto moderno e innovativo, per la prima volta unite sotto un unico marchio di promozione e valorizzazione.

Il portale in tre lingue www.visitossola.it è di certo il fiore all’occhiello, cui sono affiancati la pagina Facebook e il profilo Instagram, che in appena quattro settimane di vita hanno raggiunto centinaia di migliaia di utenti. L’idea, nata grazie all’iniziativa e al contributo finanziario della Città di Domodossola, è il punto di incontro tra contenuti di qualità e prodotti multimediali di valore, guidati da una specifica strategia di promozione e comunicazione turistica. Nel corso degli ultimi due anni sono stati realizzati oltre 700 contenuti testuali originali per la composizione del nuovo portale, tradotti in inglese e tedesco, e sono state inserite le oltre 300 strutture ricettive della Val d’Ossola. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai contenuti multimediali già online al momento del lancio e che verranno costantemente implementati: grazie a numerosi set sul territorio con troupe foto/video e comparse, VisitOssola può oggi contare infatti su un ricco archivio fotografico di 3.000 scatti di qualità e su una serie di video emozionali dedicati a tutto il territorio della Val d’Ossola, raccontato con immagini spettacolari legate alle stagioni da vivere in questa oasi alpina, alle sue peculiarità ambientali, culturali ed enogastronomiche.

Il sito web www.visitossola.it, realizzato seguendo uno stile contemporaneo, impostazioni tecniche di alto livello e una grafica accattivante, diventerà senza dubbio un punto di riferimento per chi, prima virtualmente e poi personalmente, vorrà intraprendere un viaggio alla scoperta della Val d’Ossola. “Abbiamo sempre considerato essenziale la creazione di un marchio turistico unico legato alla Val d’Ossola – afferma il Sindaco della Città di Domodossola, Lucio Pizzi – di cui la Città di Domodossola ha l’onore e l’onere di essere il cuore, e la sua diffusione attraverso un moderno e completo progetto di promozione”. “Un progetto ideato in team – conferma il Vice Sindaco e Assessore al Turismo della Città di Domodossola, Angelo Tandurella – fin dal primo tassello, il logo di VisitOssola, che richiama in maniera simbolica gli elementi naturali e culturali che caratterizzano il nostro territorio e che ci permettono oggi di presentare la Val d’Ossola come una meta turistica nuova, fresca e con proposte interessanti in ogni stagione. Il payoff “The Alps you need” mira a rafforzare le caratteristiche di purezza e genuinità del nostro territorio, un’autentica oasi alpina. Lo scopo dell’intero progetto è di attrarre nuovi visitatori, alimentare l’economia locale e incentivare investimenti che arricchiscano ulteriormente la nostra offerta turistica. Dopo oltre due anni di lavoro attento e approfondito – conclude Tandurella – possiamo cominciare a mostrare come questa idea sia diventata azione”.