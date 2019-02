Unet E-Work, esame di alta classifica al cospetto di Parisi e Bosetti

Turno delicato ma interessante in Serie A1 di volley femminile per Busto Arsizio: sabato 23 febbraio, la Unet E-Work calcherà il taraflex del Palazzetto dello Sport di Scandicci, per il match contro le ambiziose padrone di casa della Savino del Bene (inizio partita ore 20,30, diretta RaiSport+ HD).

Sarà una partita difficile, quella delle biancorosse, contro la formazione toscana attualmente terza in classifica, a soli quattro punti dalla accoppiata capolista formata da Conegliano e Novara. Un risultato che le toscane si auguravano a inizio stagione: guidate in panchina da coach Parisi e in campo da Lucia Bosetti – un duo sulla sponda avversaria che accresce il fascino per il match – scenderanno in campo con la regia dell’azzurra Malinov, in diagonale con Haak, top scorer della scorsa stagione con 491 punti. Parisi metterà quindi al centro la coppia d’oro Adenizia -Stevanovic, in banda la stessa Bosetti con Vasileva e, a difendere il campo, il libero Enrica Merlo. Foto: il match dell’andata (Volleybusto / G. Alemani)

Oltre alle titolari, in panchina scalpiteranno anche le tre ex bustocche Papa, Caracuta e Bisconti, insieme all’americana Mitchem, prelevata da Filottrano dove ha molto ben figurato nello scorso campionato e a Valentina Zago. Nomi che sono sinonimo di una squadra profonda ma pure ambiziosa.

Sul fronte lombardo, coach Marco Mencarelli ha recuperato la seconda palleggiatrice Maria Luisa Cumino, guarita dall’influenza e potrà contare anche sulla croata Samadan, che ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo – dopo i recenti problemi alla schiena – e che potrebbe essere l’arma in più nella battaglia tra le centrali. La Unet proverà anche a restituire lo “sberlone” patito all’andata, quando la Savino Del Bene sconquassò viale Gabardi con un 3-0 maturato in appena 80′ di gioco.

La regista bustocca Alessia Orro è determinata e consapevole che quella in terra fiorentina sarà una partita molto importante. Busto infatti vuole recuperare un po’ dei punti persi per strada, in vista poi di un rush finale contro le altre formazioni di alta classifica: «Quella di sabato sera è una gara fondamentale per il nostro cammino perché c’è in palio la zona alta della classifica che non vogliamo mollare. Dovremo scendere in campo con la convinzione di portare a casa qualche punticino perché ci mancano quelli persi in questo girone di ritorno per via delle sconfitte con Bergamo e Firenze».

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio Scandicci: 1 Mastrodicasa, 2 Bisconti, 4 Malinov, 5 Adenizia, 7 Mitchem, 8 Merlo (L), 9 Papa, 11 Haak, 12 Mazzaro, 13 Zago, 14 Caracuta, 15 Stevanovic, 16 Bosetti L., 18 Vasileva, 19 Milenkovic. All. Parisi.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Saltalippi e Santi.

Il programma (8a di ritorno): Monza – Novara, Club Italia – Conegliano, Scandicci – Busto A., Brescia – Casalmaggiore, Filottrano – Bergamo, Firenze – Cuneo. Riposa: Chieri.

Classifica: Conegliano, Novara 46; Scandicci 42; BUSTO ARSIZIO, Casalmaggiore 35; Monza 34; Firenze 29; Cuneo 27; Brescia, Bergamo 24; Filottrano 11; Chieri 5; Club Italia 2.