Varese – Varesina: si aspetterà fino al 45′, poi sarà gara persa

Il recupero della gara tra Varese e Varesina è in programma questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 20.30 al “Franco Ossola”.

Così è stato stabilito dal Comitato Lombardo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha confermato data, luogo e orario nonostante un tentativo in extremis del Varese Calcio di spostamento a Viggiù.

La richiesta, avvenuta fuori tempo massimo per essere regolare, in via straordinaria poteva essere accolta in accordo con la Varesina, ma a Venegono Superiore, non avendo ricevuto comunicazioni dalla società biancorossa, i dirigenti rossoblu hanno scelto di non accettare la richiesta di spostamento.

Cosa succederà allora? Dando per scontato che i cancelli dell’impianto sportivo di Masnago resteranno chiusi, le squadre dovrebbero trovarsi, insieme alla terna arbitrale, allo stadio “Franco Ossola”. Farà fede l’orario indicato di inizio del match, ovvero le 20.30.

L’arbitro e le squadre – il Varese ci sarà? – dovranno attendere 45′, ovvero la scadenza del primo tempo, termine ultimo perché la gara si possa disputare. Passati questi minuti, l’arbitro farà rapporto tramite referto e toccherà poi al giudice sportivo dare la partita vinta a tavolino alla Varesina.