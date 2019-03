Al Santuccio una storia d’amore a tre

Uno spettacolo originale che accosta una comicità leggera a temi profondi e di grande attualità, andrà in scena sul palco del Teatro Santuccio venerdì 5 aprile alle ore 21.15, ospite della stagione Red Carpet Lab.

3SOME, della compagnia La Petite Mort Teatro vedrà in scena Tommaso Fermariello, Sofia Pauly e Gianluca Bozzale, tutti attori diplomati all’Accademia Teatrale Veneta, realtà di spicco nel panorama formativo nazionale che sta dando prova negli ultimi anni di forgiare artisti di altissimo livello.

La regia è di Martina Testa, sempre diplomata all’Accademia Teatrale Veneta e la compagnia lavora su drammaturgie originali, per indagare tematiche del contemporaneo che tocchino da vicino gli spettatori. Per lo stesso motivo un tratto comune della drammaturgia è la leggerezza e la ricerca del dialogo comico: un espediente a cui l’autore ricorre per accompagnare dolcemente il pubblico nei temi più bui e complessi di cui parla il testo (l’omosessualità, la malattia, la fine di un amore).

Anche questa volta dalle ore 19.45 fino a inizio spettacolo sarà possibile fare un aperitivo nel foyer del teatro Santuccio.

La sinossi

3SOME parla di una storia d’amore di due ragazzi: Diego, youtuber di successo, e Pier, ansioso commesso di una libreria. Quando a Diego viene diagnosticato un cancro le loro vicende prendono una piega grottesca e tragicomica. Diego infatti decide di non curarsi secondo la medicina tradizionale ma, dopo svariate ricerche su internet, sogna di andare in Russia in una costosissima clinica, la Clinica della Nuova Medicina Europea dove promettono miracolose guarigioni.

Nel frattempo si unisce a loro una ragazza, misteriosa, attraente e svampita, che va a vivere con loro e diventa parte integrante della coppia. Così i tre, dopo aver raccolto i soldi necessari per il viaggio grazie a un video diventato virale, partono per la Russia. Una volta arrivati tutti i conflitti latenti tra i tre personaggi esplodono: le cure miracolose sembrano non apportare nessun beneficio a Diego. La sicurezza di Pier nel volergli rimanere accanto fino all’ultimo istante inizia a vacillare, e la ragazza è pronta a rivelare la propria vera identità.

Il binomio amore – morte porta con sé un’epicità unica, la testa subito si riempie di immagini eroiche, drammatiche, un masso in caduta che inevitabilmente finirà per schiantarsi.

Ma se in questo binomio si inserisce la Malattia? Se i protagonisti sono due semplici ragazzi innamorati, maldestri e avventati come tutti gli amanti? Se una comunissima storia d’amore si trasforma in un menage à trois con il cancro?

VENERDI’ 5 APRILE 2019

APERITIVO Ore 19.45; SPETTACOLO Ore 21.15

Costo Biglietti

Intero: 10 euro

Allievi Giorni Dispari Teatro: 5 euro

Non è richiesta la prenotazione.

