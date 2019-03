Anche le bici ora passano dal sottopasso delle stazioni

Da oggi anche le bici passano dal sottopasso di viale Milano – via Morosini a Varese: sono stati messi a punto infatti i “canali” dedicati alle ruote delle bici che consentono di far attraversare “a mano” i mezzi, che possono così essere trasportati dai ciclisti attraverso le scale.

Un metodo provvisorio, in attesa della soluzione definitiva prevista nel piano stazioni che, quando sarà pronta, si dipanerà tutta rasoterra: ma, in attesa di questa versione, l’amministrazione ha scelto questo passo avanti per i ciclisti che potranno fare più in sicurezza il tragitto dalle stazioni al centro.

Un percorso che da qualche giorno a questa parte è già segnalato con degli appositi cartelli: che i pedoni hanno già notato anche proprio nei pressi del sottopasso.

