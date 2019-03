Nuovo corso di sensibilizzazione alla LIS

“We love LIS”. Per il secondo anno tornano i corsi per imparare la lingua dei segni.

Il successo dei corsi proposti all’interno del progetto, ha indotto la rete di scuole a estendere l’offerta organizzando un ulteriore corso, oltre ai due già andati esauriti.

Il nuovo corso di sensibilizzazione prevede dieci ore intensive aperte agli interessati e a coloro che non hanno avuto possibilità di inserimento nei due corsi che saranno attivati nei prossimi giorni.

Le lezioni avranno luogo presso la scuola primaria Mazzini di Via Como nelle seguenti date:

 giovedì 13 giugno, giovedì 20 giugno dalle 10 alle 13

 giovedì 27 giugno dalle 9 alle 13.

Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 27 maggio 2019 all’indirizzo mail istitutocomprensivovarese1@gmail.com o telefonando al n. 0332/331440.

Verranno accolte le prime 30 persone iscritte.

Il costo del corso intensivo, aperto ad un massimo di 30 persone è di € 20,00 a persona.

La quota del corso di giugno è da versare scegliendo tra:

1) bollettino postale sul conto n. 10711216 intestato a I.C. Varese 1

2) conto corrente postale IT28K0760110800000010711216 intestato a I.C. Varese 1, precisando come causale la dicitura “Corso sensibilizzazione LIS mese di giugno”.

Gli appuntamenti saranno diretti dalla dott.ssa Chiara Calderone, docente presso il dipartimento di Lingua dei segni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

I precedenti corsi si svolgeranno, invece, nelle seguenti date: giovedì 21 marzo; giovedì 4 aprile, venerdì 5 aprile, giovedì 11 aprile, venerdì 12 aprile. Corso A: dalle 14.30 alle 16.30; Corso B: dalle 16.30 alle 18.30.