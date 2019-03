Cortisonici in giallo: ecco il trailer dell’edizione 2019

Orrore e sangue su una Varese immersa negli anni Settanta: nella provincia varesina imperversano crimini orrendi, con morti violente e fiumi di sangue. In questo mistero si muove la coppia di detective più tosta della Lombardia: Maretta & Regazzoni, ovvero Omar Stellacci ed Ettore Scarpa.

Ecco il trailer della XVI Edizione del festival, che come di consueto segna l’imminenza del festival, previsto dal 9 al 13 aprile. A far da sfondo a questo splatter made in Varese sono il Twiggy, Filmsudio’90 e le vie intorno a Biumo Inferiore, con il coinvolgimento nel cast di buona parte del team del festival.

A girare il trailer è Nicola Piovesan, vincitore del premio del pubblico di Cortisonici 2011 con “Il Garibaldi senza barba”: continua così la tradizione di affidare la regia del trailer del festival a registi che hanno preso parte al concorso e con i quali si è instaurata una collaborazione.