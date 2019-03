Ivan De Sensi si presenta con “Si…Amo Grantola“

In attesa del programma elettorale, il candidato sindaco per la lista Si…Amo Grantola, Ivan De Sensi, presenta la sua squadra: «Il nostro simbolo contiene la figura stilizzata di dieci persone: nove rappresentano i membri della lista, mentre la decima rappresenta il cittadino; infatti, è nostro obiettivo renderlo il più partecipe possibile alla vita amministrativa.

La nostra squadra è tendenzialmente giovane, ma ben assortita. Si tratta di una lista civica, pertanto i componenti sono stati selezionati esclusivamente sulla base delle loro competenze e sulla reciproca fiducia: tra di noi esistono legami ed amicizie che proseguono da anni».

De Sensi ha già la squadra pronta (nella foto sotto), con ruoli e competenze in caso di vittoria: «Mi affiancano in questa impresa:

– Cristina Ferrini, che in caso di nostra vittoria assumerà l’incarico di vicesindaco, persona molto impegnata in paese (dalla scuola di danza alla Pro Loco);

– Marzia Giroldi, insegnate appassionata del proprio lavoro e coordinatrice delle attività educativo-didattiche di uno storico istituto privato luinese; è in grado di trasmette agli altri l’enorme entusiasmo in ciò in cui crede;

– Stefano Ferrini, geometra, da anni impiegato negli enti locali, dotato di un’eccezionale capacità nel districarsi tra le numerose insidie della vita amministrativa;

– Manolete Calzavara, artigiano e consigliere di minoranza uscente, molto egato al proprio paese;

– Luisella Marian, consulente immobiliare e grande esperta del mondo della comunicazione;

– Anna Lombardi, educatrice che, nonostante la giovane età, ha già maturato numerose esperienze nel settore socio assistenziale;

– Simone Pelucco, dichiarante doganale, genitore attento alle esigenze dei più piccoli ma allo stesso tempo musicista molto partecipe alla vita associativa;

– Silvano Ronzani, già sindaco di Grantola per due mandati, garantirà l’esperienza necessaria affinché vengano perseguiti gli obiettivi.

Infine parliamo del candidato sindaco, Ivan De Sensi, agente di polizia locale».

De Sensi 36 anni, sposato, residente dalla nascita a Grantola. Un diploma di ragioniere ed una laurea in scienze della comunicazione nel suo curriculum. Ha sempre collaborato con le associazioni presenti in paese; in particolare con il gruppo comunale di Protezione Civile, del quale è membro dal 2000. Appassionato di storia locale e delle tradizioni grantolesi.