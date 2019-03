La Pro Patria torna allo “Speroni” per ritrovare il buon umore

L’ultima volta che la Pro Patria è scesa in campo per il campionato di Serie C allo “Speroni” era lo scorso 24 febbraio, festeggiando con la vittoria sull’Albissola il centenario.

Da allora tre trasferte – tutte negative – e una vittoria a tavolino contro il Pro Piacenza. Dopo le tre sconfitte di fila a Pontedera, Arzachena e Lucchese, i tigrotti sperano di ritrovare il buon umore nello stadio di casa.

Appuntamento per sabato 30 marzo (ore 14.30) allo “Speroni” contro l’Arezzo per una sfida di alta classifica.

Sarà ancora assente Mario Santana, mentre è più probabile che Niccolò Gucci possa essere chiamato in causa almeno per qualche minuto.

Intanto la società comunica che la prevendita dei biglietti è stata aperta:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – SS Arezzo, valevole per la Trentatreesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita è aperta ufficialmente presso i punti vendita VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio venerdì 29 marzo dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno della gara, sabato 30 marzo, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 13.00.

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati FINO ALLE ORE 19:00 DI VENERDI’ 29 MARZO (non il giorno della Gara).

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Tuscan Magic di Via Guelfa n°24/26, Cortona.