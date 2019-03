La sede della Banca d’Italia di Varese è in vendita.

L’edificio di via Sacco 1, chiuso da anni in seguito ad una ristrutturazione decisa dalla sede romana dell’istituzione bancaria, è stata messa in vendita.

Lo rende noto la stessa Banca d’Italia che ha diffuso un “Avviso di vendita senza base d’asta”: «La Banca d’Italia, con sede legale in Roma, via Nazionale 91, intende alienare l’immobile sito in Varese, via Sacco 1, con una procedura di vendita senza base d’asta. A tal fine, la Banca d’Italia intende svolgere la procedura di vendita nei termini e alle condizioni descritti nel presente avviso. La Banca d’Italia resta a disposizione per fornire i chiarimenti che si rendessero necessari e consentire l’accesso all’immobile ai soggetti interessati, previa richiesta da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo email dismissioni.varese@bancaditalia.it».

Nel documento della Banca d’Italia, c’è anche una dettagliata descrizione dell’immobile.

L’immobile si trova nel centro storico della città di Varese, al limite dell’area pedonale, all’incrocio tra via Sacco e via Bernascone e confina a ovest con Villa D’Este, risalente al 1700 e di grande rilevanza architettonica, e l’adiacente Parco, entrambi di proprietà del Comune di Varese. La vicinanza con l’insieme monumentale della Villa e del Parco d’Este, sottoposti a vincolo di tutela, determina per il complesso immobiliare di proprietà della Banca d’Italia di Via Sacco, 1 l’applicazione di un vincolo indiretto per effetto del quale ogni progetto di nuova costruzione e modifica dello stato attuale dell’immobile dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza competente. Il fabbricato ha pianta pentagonale irregolare, con un cortile interno scoperto, ed è distribuito su cinque livelli con accessi al piano rialzato (ingresso principale) e al piano seminterrato (ingresso di servizio) oltre a un terzo accesso in comune con le unità residenziali. Il complesso immobiliare ha una superficie commerciale di circa mq 6.000. Le diverse unità poste all’interno dello stabile sono dotate delle seguenti destinazioni d’uso: istituto di credito, residenziale e magazzino».

Nel documento di avviso di vendita ci sono tutti i dettagli per chi fosse interessato. Tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 8 maggio 2019 con le modalità specificate nello stesso documento.

AVVISO DI VENDITA SEDE DELLA BANCA D’ITALIA DI VARESE