L’arrivo di una sorellina in famiglia: “Mirai”

Che emozioni prova un bambino quando in famiglia arriva una sorellina? Lo racconta con estrema delicatezza “Mirai”, il cartoon giapponese di Mamoru Hosoda candidato ai premi Oscar 2019 come miglior film d’animazione.

Il film è in programma con doppia proiezione per domenica 31 marzo, alle ore 10.30 e poi nel pomeriggio alle ore 15 nella sala di Filmstudio90 per un nuovo appuntamento con la rassegna CinemaKids, dedicata ai giovanissimi.

Kun-chan è un bimbo molto coccolato, ma sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli sta rubando l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal… futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso gli occhi di un bambino.

Prima della proiezione sarà offerta la merenda a tutti i piccoli spettatori.

La sala di Filmstudio90 è al primo piano di via De Cristoforis 5, a Varese ed è un cineclub, quindi l’ingresso è riservato ai soci Filmstudio90 o Arci. Per i minori di 14 anni la tessera associativa costa 2 euro e la richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell’inizio della proiezione a questo link.

Il biglietto costa per tutti 5 euro.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.