L’ex sindaco di Samarate Leonardo Tarantino intervistato in diretta

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, VareseNews ha scelto di intervistare con una diretta Facebook i sindaci uscenti dei comuni che andranno alle urne, per tracciare un bilancio del mandato che si avvia alla conclusione.

Giovedì 14 marzo dopo alle 10 toccherà all’ex sindaco di Samarate Leonardo Tarantino.

Tarantino è oggi parlamentare alla Camera per la Lega, eletto nel collegio di Busto Arsizio: ha lasciato a fine 2018 il Comune nelle mani della vicesindaco Alessandra Cariglino (Forza Italia). Viene intervistato come ex sindaco uscente, nella redazione di VareseNews.

Potrete seguire l’intervista in diretta sulla pagina Facebook di VareseNews