Maltempo: danni del vento tra Saronno e Caronno

Il vento ha creato non pochi problemi ieri pomeriggio nel Saronnese. Per l’intera giornata forti raffiche hanno spazzato il comprensorio ma la situazione è diventata particolarmente critica nel pomeriggio.

Alle 16 a Saronno una finestra, con tanto di infisso, è caduta dal primo piano di un palazzo nella centralissima piazza Volontari del sangue. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

E’ intervenuta la polizia locale che poco dopo è stata chiamata in via Morandi dove, alcuni rami strappati dal vento sono finiti sui cavi elettrici. In questo caso a risolvere l’emergenza sono stati i tecnici della società competente.

Vigili del fuoco e protezione civile mobilitata a Caronno Pertusella dove un grosso bagolare è caduto davanti alla chiesa di Sant’Alessandro. Non solo. Via Don Uboldi di Pertusella è stata chiusa al traffico per la caduta di alcuni rami da una conifera, che hanno reciso un cavo dell’elettricità, rimasto pericolosamente a mezz’aria. L’allarme è stato dato da alcuni passanti. In zona cimitero sono inoltre caduti altri rami messi in sicurezza nel corso del pomeriggio.