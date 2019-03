Openjobmetis alla Star conference di Borsa italiana

Openjobmetis spa, prima agenzia per l lavoro a quotarsi in borsa, parteciperà alla Star conference organizzata da Borsa italiana che si terrà a Milano il 20 e 21 marzo. Le due giornate sono dedicate alle società quotate sul segmento Star che incontreranno, sia durante incontri one-to-one sia in group meeting, investitori istituzionali, internazionali e domestici interessati alle eccellenze delle aziende italiane.

All’evento saranno presenti l’amministratore delegato, Rosario Rasizza (foto)e il CFO Alessandro Esposti.

Il management di Openjobmetis presenterà i risultati ottenuti nel 2018, tra cui il primo margine di contribuzione, in crescita del 4% circa, grazie al contributo dei servizi a più alto valore aggiunto e la posizione finanziaria netta in miglioramento di circa 11 milioni rispetto al 2017.