Dividendi per gli azionisti di Openjobmetis

Il consiglio di amministrazione di Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha deliberato di adottare, a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, una politica dei dividendi che prevede la proposta per la distribuzione in media del 25% del risultato netto consolidato del triennio 2018-2020. (nella foto Rosario Rasizza ceo di Openjobmetis)

Openjobmetis, la prima agenzia per il lavoro ad essere quotata in Borsa, è nata dalla fusione di Openjob e Metis, avvenuta nel 2011, ed è quotata nel segmento Star dal dicembre 2015. Nel 2017 ha registrato ricavi pari a circa 584 milioni di euro. In questi anni ha confermato la volontà di crescita soprattutto attraverso una politica di acquisizioni mirate: nel 2018 ha acquistato il 100% di Coverclip, ora Meritocracy e il 70% di Hc Human Connections.