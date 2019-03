Reddito di cittadinanza: niente code a Saronno. Flashmob di Silighini

Nessuna coda qualche picco di affluenza ma niente di diverso dalle altre mattina. A Saronno l’arrivo del reddito di cittadinanza si è svolto senza particolari problema.

All’ufficio postale di via Varese è stata una giornata intensa ma senza problemi. Due le persone che fornivano assistenza a chi entrava all’ufficio postale ma le code sono state decisamente contenute. Anzi alle 11 l’atrio era praticamente vuoto e gli sportelli quasi tutti liberi.

Maggior afflusso al Caf di via Maestri del lavoro. «Abbiamo avuto una trentina di persone ad inizio mattinata – spiegano – e tante le richieste di informazioni telefoniche arrivate nel corso della mattinata». Situazione analoga anche al centro di via Manzoni: «Negli ultimi giorni ci sono state diverse persone che hanno chiesto informazioni per raccogliere il materiale e anche oggi non sono mancate le telefonate. Stamattina sono venuti a portare i documenti una decina di persone ma non si sono registrate code».

Da segnalare nella tarda mattina il flashmob davanti al centro dell’impiego di Luciano Silighini Garagnani, ex candidato sindaco della lista l’Italia che verrà con un cartello con gli hashtag #siallavoro #noelemosina. «E’ un chiaro attacco alla Lega Nord colpevole – rimarca Silighini – di svendere i propri ideali per le poltrone. Abbiamo scelto il Centro per l’impiego in via Don Monza a Saronno, il giorno dell’apertura delle richieste per il reddito di cittadinanza, perchè secondo Di Maio e Salvini da qui arriveranno le offerte di lavoro verso chi avrà il sussidio».