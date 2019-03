“Ripuliteci l’aria!” : arriva il corteo-biciclettata contro l’inquinamento atmosferico

Si terrà domenica 7 aprile nel centro di Varese l’iniziativa “Ripuliteci l’aria!” biciclettata di sensibilizzazione contro l’inquinamento atmosferico.

«L’idea è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia importante la qualità dell’aria, considerati le 83mila morti premature all’anno causate dall’inquinamento atmosferico – ha spiegato Alberto Steidl, presidente del comitato promotore dell’iniziativa – Se ne parla troppo poco perchè l’argomento spaventa un po’, ma va affrontato, e in maniera urgente e efficace».

E poichè ad influenzare l’inquinamento dell’aria contribuiscono prevalentemente la mobilità e il riscaldamento domestico, «Abbiamo deciso, almeno per quanto riguarda le auto, di intraprendere l’iniziativa di sensibilizzazione con un evento, a cui hanno aderito 19 realtà, tra cui Provincia, Decanato, Comune di Varese»

La manifestazione è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione. «L’unica cosa che chiediamo è di dotarsi di una bicicletta». Il raduno è in via Volta alle 10. Il tratto sarà allestito con gazebo di associazioni ciclistiche amatoriali, e verrà consegnata ai partecipanti una mascherina azzurra, simbolo della manifestazione, della pericolosità dell’inquinamento atmosferico.

«Il tema della qualità dell’aria è centrale non solo per la provincia di Varese, ma per tutta l’Italia – Ha commentato Simone Longhini, assessore all’ambiente della Provincia di Varese – Stare ai bordi della pianura padana non ci aiuta, visto che è una delle regioni piu inquinate al mondo. L’istituzione sta facendo il possibile per le risorse che ha, quello che si può fare di piu è il lavoro di sensibilizzazione per i cittadini».

«Un evento, e un argomento, totalmente in linea con l’enciclica Laudato Sii di Papa Francesco – ha precisato don Marco Casale, in rappresentanza del decanato – Siamo contenti che diverse istituzioni siedano allo stesso tavolo per questo argomento: un problema comune deve avere una risposta comune».

L’evento, che si svolgerà nella giornata mondiale della salute, vedrà anche un incontro pubblico tra il comitato e il comune di Varese, il pomeriggio alle 16, al salone Estense del comune di Varese.

Protagonista, tra gli altri, Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR e noto divulgatore scientifico. «Il collega Civati sta dando l’avvio al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con ovviamente il mio sostegno – spiega l’assessore all’ambiente del comune Dino de Simone – Per questo è il momento giusto per raccogliere le proposte dei comitati su questa cosa: quella di domenica sarà un’ottima occasione».