Una settimana di Unieuro tra gli sconti

È passata una settimana dall’inaugurazione del nuovo Unieuro di Varese aperto all’interno dell’Iper di Belforte. Il nuovo punto vendita, preso d'”assalto” dai clienti fin dai primi minuti di apertura, ha continuato a vedere un via vai di gente per tutta la settimana. Continuano intanto gli sconti dell’offerta “sottocosto” con il 30% e 40% in meno sul prezzo di vendita.