Un 8 Marzo anticipato, ma con tante risate e un dolce finale

A Porto Ceresio la Festa delle donne si festeggia domani, sabato 2 marzo, con “Datemi un bianchetto”, un divertente spettacolo comico scritto ed interpretato da Michela Prando.

Lo spettacolo è in programma alle 21 nella Sala polifunzionale di piazzale Luraschi. Al termine un dolce momento offerto da Con Dividi Amo.

«In questo spettacolo ci conosceremo e ri-conosceremo ridendo dall’inizio alla fine – dice l’attrice presentando lo spettacolo – Uno spettacolo di teatro comico civico dove la nostra Patty, cameriera veneta dell’osteria da Amilcare, ci racconterà storie di donne che hanno cambiato la storia e che nessuno conosce. Ma lei fra un piatto di baccalà e un altro si aggiorna, conosce e fa conoscere queste donne straordinarie senza le quali non saremmo andati sulla luna, non avremmo potuto gareggiare in bici, non avremmo i computer… Il tutto grazie alle donne. E ora di dirlo, anzi di sbianchettarlo!».

La serata, organizzata da Comune e Biblioteca di Porto Ceresio, è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.