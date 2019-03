Varese – Castellanzese al “Chinetti” di Solbiate Arno

Varese – Castellanzese non avrà lo stesso pathos di qualche mese fa, quando biancorossi e neroverdi a Castellanza si giocavano i primi posti della classifica. Nel novembre scorso i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari liquidarono 3-0 Camara e compagni, allungando al primo posto.

Tanto è cambiato da quella domenica 18 novembre: la Castellanzese ha visto il proprio vantaggio assottigliarsi, mentre il Varese continua a vivere nell’incertezza di una situazione societaria nebulosa.

Dopo le scene raccapriccianti di Viggiù con giocatori e staff del Varese impegnati a riportare la giusta altezza alle porte del centro sportivo, la società biancorossa ha ricevuto l’aiuto della Solbiatese, che ha concesso il “Chinetti” per la gara di domenica e, chissà, magari anche per l’ultima sfida interna contro il Mariano.

Appuntamento quindi per domenica 24 marzo (ore 14.30) al “Chinetti” di Solbiate Arno per una gara fondamentale per l’andamento del Girone A di Eccellenza.

Curiosità: i varesini saranno impegnati a Solbiate Arno anche la prossima settimana, quando saranno ospiti del Busto 81.